Ucraina: intelligence britannica, mercenari Wagner saranno usati in altre operazioni nel Donbass

- Le truppe mercenarie del gruppo Wagner in ritirata da Bakhmut saranno probabilmente impiegate in altre operazioni offensive nel Donbass. E’ quanto ha comunicato il ministero della Difesa britannico nell’aggiornamento quotidiano delle informazioni di intelligence. La ritirata dalla città di Bakhmut, resa nota dal fondatore del gruppo, Evgeny Prigozhin, è stata confermata anche dalle autorità ucraine. “Al 24 maggio, le forze della sedicente repubblica popolare di Donetsk sono probabilmente entrate in città per cominciare operazioni di sgombero. Nelle ultime settimane, elementi della 31ma brigata delle forze aeree russe si sono probabilmente spostati dall’area di Svatove-Kreminna per rafforzare i fianchi a Bakhmut”, si legge nel rapporto dell’intelligence di Londra. “La rotazione delle truppe Wagner continuerà plausibilmente in fasi controllate per impedire il collasso in alcune sacche intorno a Bakhmut. Malgrado le ricorrenti tensioni di Prigozhin con il ministero della Difesa russo, le truppe del gruppo Wagner saranno impiegate per ulteriori operazioni offensive nel Donbass dopo la ricostituzione delle sue forze”, prosegue il rapporto. (Rel)