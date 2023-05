Milano: è online la piattaforma per chiedere l'uso delle palestre delle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online la piattaforma attraverso cui associazioni e società sportive possono richiedere la concessione temporanea delle palestre degli istituti scolastici messe a disposizione da Città Metropolitana per attività in orario extra didattico, nell'anno scolastico 2023/24. Prosegue, quindi, la collaborazione tra Comune e Città Metropolitana di Milano per garantire l'uso degli spazi sportivi scolastici da parte delle realtà sportive cittadine. Nei giorni scorsi, la Giunta ha definito le linee di indirizzo che porteranno alla stipula dell'accordo per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, con possibilità di proroga per l'a.s. 2025/26. Città Metropolitana concederà in uso al Comune le strutture sportive scolastiche perché vengano utilizzate da parte di associazioni e società sportive cittadine e si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Dal canto suo, il Comune si occuperà di affidare alle realtà interessate, direttamente o tramite le Federazioni Sportive Nazionali, le strutture messe a disposizione, nel rispetto e nell'osservanza delle norme di sicurezza ed eventuali prescrizioni, e si impegnerà al rimborso a Città Metropolitana degli oneri per le utenze (riscaldamento, energia elettrica, acqua) degli spazi per i periodi e le ore di utilizzo extra didattico (salito negli scorsi mesi a 39 euro/ora + Iva), per una spesa complessiva di 1,6 milioni di euro all'anno, già prevista negli stanziamenti di bilancio 2023-25. (segue) (Com)