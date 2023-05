Milano: è online la piattaforma per chiedere l'uso delle palestre delle scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base dei nuovi indici Istat e per far fronte ai rincari energetici, saranno aggiornate le tariffe comunali per le attività sportive che si svolgono nelle palestre delle scuole della Città Metropolitana in orario non didattico. La tariffa oraria viene fissata in 23 euro. "Ogni anno, sono un centinaio le associazioni sportive che usufruiscono delle palestre scolastiche per svolgere le proprie attività, per un totale di circa 31mila ore di utilizzo e di sport praticato - ha dichiarato l'Assessora allo Sport Martina Riva -. Con queste linee di indirizzo l'Amministrazione conferma il proprio impegno, anche sotto il profilo economico, a investire sui giovani, sulla loro salute fisica e psicofisica, perché la pratica sportiva è e deve essere parte integrante della crescita personale e sociale di ogni individuo". (Com)