Pnrr: Dirigentiscuola, risorse per innovazione inutili se edifici cadono a pezzi

- Cosa se ne fa la scuola dei soldi per l'innovazione tecnologica se poi siamo costretti ad insegnare in aule fatiscenti e che cadono a pezzi? A poco più di un mese dal 30 giugno, data di scadenza per presentare i progetti sul Pnrr, DirigentiScuola lancia l'allarme -in contemporanea a quello lanciato dalla Corte dei Conti - e punta il dito contro l'impossibilità di gestire i soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alle scuole - fa sapere il sindacato dei presidi in una nota - sono arrivati tanti soldi (circa 2 miliardi e mezzo i fondi previsti dal Pnrr) per contrastare la dispersione scolastica, per ridurre i divari territoriali e per favorire l'innovazione. Tutti ottimi progetti, ma le spese sono state inserite all'interno di gabbie rigide, con perentori ultimatum sulle scadenze nella presentazione dei progetti: non si ha quell'autonomia necessaria per rispondere davvero ai problemi degli istituti che ogni dirigente scolastico conosce. Queste risorse rischiano di essere sprecate se l'investimento è obbligato sia nella direzione che nei tempi. (segue) (Com)