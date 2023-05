Pnrr: Dirigentiscuola, risorse per innovazione inutili se edifici cadono a pezzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I processi di innovazione, che sono ovviamente benvenuti – si sottolinea- devono accompagnarsi ed essere sostenuti da crescita culturale e sociale. Non si può pretendere di imprimere nell'arco di pochi mesi un impulso innovativo e un'accelerazione procedurale degni di un processo culturale trentennale. Nelle scuole, i dirigenti scolastici- oltre settemila in Italia- vorrebbero che la forte spinta all'innovazione didattica fosse preceduta da analoga attenzione a investimenti che potrebbero davvero risolvere i problemi atavici mai risolti. Uno su tutti, il più attuale e scottante: quello della sicurezza degli edifici e della loro manutenzione. Stando anche ai dati messi a disposizione dal ministero, la comparazione tra le richieste degli enti locali sull'edilizia scolastica in rapporto alle reali autorizzazioni, fa emergere una percentuale bassa. Per i presidi sarebbe stato meglio, in fase di programmazione iniziale, tener conto delle specifiche esigenze ad esempio in termini di edilizia scolastica, soprattutto al Sud. (segue) (Com)