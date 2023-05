Pnrr: Dirigentiscuola, risorse per innovazione inutili se edifici cadono a pezzi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre - si evidenzia nella nota- il ministero non ha ancora concluso l'attività istruttoria e la stipula delle convenzioni con gli enti locali destinatari dei fondi, perché si proceda alle successive fasi di progettazione, aggiudicazione ed esecuzione degli interventi finanziati. Al momento le uniche certezze che accompagnano l'investimento Pnrr sulla scuola sono le date perentorie entro le quali gli obiettivi del piano devono essere raggiunti e la consapevolezza dei dirigenti scolastici di non poter ottemperare a tutte le richieste, ma soprattutto di non poter risolvere i drammi veri che rendono il lavoro duro e impossibile. Secondo DirigentiScuola c'è incoerenza tra i bisogni effettivi delle scuole con le indicazioni previste per spendere i fondi. I dirigenti rispondono della sicurezza ma non hanno potere economico per investire migliorando le condizioni dell'ambiente di apprendimento. La gestione dei fondi - questo è l'appello del sindacato- va rivista nei modi e nei tempi. E immediatamente. Prima che sia troppo tardi. (Com)