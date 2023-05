Cerveteri: incendio in condominio a Santa Severa, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina intorno alle 5:00 i vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti per un incendio in via del Tirreno, a Santa Severa. Ad andare in fiamme è stata una cabina elettrica situata all'interno di uno stabile condominiale. Giunti sul posto i vigili si sono trovati davanti un fronte di fumo denso che ha reso inizialmente difficile l'approccio a un intervento. Individuata la cabina elettrica che serviva i locali della piscina condominiale i vigili del fuoco sono riusciti a estinguere le fiamme. Lo stabile era al momento disabitato e non si è registrato nessun ferito. L’intervento ha evitato che le fiamme coinvolgessero anche restante porzione dello stabile. (Rer)