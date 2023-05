Iraq: governo regionale Kurdistan respinge emendamenti a progetto legge bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia del voto del parlamento iracheno sulla bozza della legge di bilancio per gli anni fiscali 2023, 2024 e 2025, il governo regionale del Kurdistan ha respinto emendamenti ad alcune clausole introdotte lo scorso 25 maggio dalla commissione finanze del parlamento di Baghdad. Lo ha riferito lo stesso governo regionale in una dichiarazione diffusa dall’emittente curdo-irachena “Rudaw”, spiegando che le modifiche apportate dai membri della commissione finanziaria del parlamento iracheno sono "incostituzionali" e per questo “la regione non le accetterà". Secondo la dichiarazione, gli emendamenti "contraddicono chiaramente l'accordo firmato tra il governo regionale e lo stato federale e costituiscono una violazione dei principi dell'accordo di governo dell'amministrazione statale”. “Noi, nel governo regionale, non accetteremo affatto questa ingiustizia e violazione contro il popolo del Kurdistan, e non ci atterremo a nessun'altra decisione al di fuori dell'ambito dell'accordo firmato con il governo del premier Muhammad Shia al Sudani”, ha proseguito la nota, in riferimento all’accordo tra Erbil e Baghdad che stabilisce un quadro per la ripresa dei flussi di greggio dalla regione nel nord dell'Iraq attraverso la Turchia. (segue) (Res)