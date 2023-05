Iraq: governo regionale Kurdistan respinge emendamenti a progetto legge bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 25 maggio, la commissione finanze del parlamento iracheno, presieduta da Atwan al Atwani, ha tenuto un “importante incontro riguardante la legge federale sul bilancio generale per gli anni fiscali 2023-2024-2025 e la modifica di alcuni paragrafi". Il comitato ha votato una clausola che obbliga la regione del Kurdistan a rimborsare mensilmente il 10 per cento dei tagli effettuati agli stipendi dei dipendenti del settore pubblico. La commissione finanze ha inoltre apportato alcune modifiche agli articoli 13 e 14, relativi alla produzione e commercializzazione del petrolio nella regione del Kurdistan. All'inizio di questo mese, il primo ministro Al Sudani e il presidente del parlamento Muhammad Al Halbousi avevano sottolineato la necessità di accelerare il processo di approvazione del disegno di legge sul bilancio, dopo che, lo scorso anno, non era stato raggiunto un accordo a riguardo, anche a causa dell'instabilità politica. Ciò ha impedito all'Iraq di godere dei benefici derivanti dall'aumento dei prezzi del petrolio in seguito allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, evidenzia "Rudaw". (Res)