Business news: Regno Unito, Fmi rivede al rialzo dello 0,4 per cento previsioni economia britannica 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) ha rivisto le sue previsioni per l'economia del Regno Unito, affermando di aspettarsi una crescita dello 0,4 per cento quest'anno. L'Fmi in precedenza aveva previsto che rispetto altri Paesi del G7 il Regno Unito avrebbe registrato la crescita peggiore. Secondo le previsioni, il Regno Unito eviterà la recessione sulla base dell’aumento della domanda e del calo dei prezzi dell'energia. Tuttavia, il Fondo ha affermato che l'impatto della crisi sul costo della vita continuerà a causare problemi per le famiglie britanniche. (Rel)