Business news: Spagna, per Grenergy utile di 4,9 milioni di euro nel primo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2023, l'azienda spagnola Grenergy ha ottenuto un utile di 4,9 milioni di euro, il 15 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Il margine operativo lordo (Ebitda) ha raggiunto 14,3 milioni di euro tra gennaio e marzo, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (+94 per cento). Nel frattempo, le vendite della società specializzata nello sviluppo di progetti fotovoltaici, eolici e di stoccaggio sono raddoppiate nel primo trimestre su base annua raggiungendo i 96 milioni di euro. Grenergy ha spiegato che questi risultati sono stati segnati dalla vendita di due parchi solari in Cile con una capacità di 21,6 megawatt (MW) e dall'impegno in accordi di acquisto di energia a lungo termine (Ppa), che hanno mitigato il calo dei prezzi dell'energia nei suoi conti. (Spm)