Business news: Spagna, Ohla riduce perdite a 7,8 milioni di euro nel primo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni spagnola Ohla ha ridotto a 7,8 milioni di euro le sue perdite nel primo trimestre dell'anno rispetto ai 12 milioni di euro dello stesso periodo del 2022. Le plusvalenze generate dalla vendita della divisione servizi e della concessione dell'ospedale Chum di Montreal, in Canada, dovrebbero portare Ohla in utile a fine anno, quando probabilmente verrà nuovamente rivista dall'agenzia di rating Moody's. La società di costruzione e gestione di infrastrutture dispone di 581 milioni di euro di liquidità pro solvendo e il suo debito netto è negativo, con 122 milioni di euro di posizione di cassa rispetto al debito. Ohla ha sottolineato l'evoluzione favorevole del portafoglio ordini nell'attività industriale, in seguito all'aggiudicazione del contratto per la progettazione, la costruzione e la messa in servizio di un impianto fotovoltaico a Badajoz da 130 megawatt per 75 milioni di euro. (Spm)