Business news: Slovenia, ad aprile +17 per cento di turisti rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le visite turistiche in Slovenia sono in aumento e il maggior numero di pernottamenti avviene nella capitale Lubiana, a Pirano e Bled. Lo ha annunciato oggi l'Istituto di statistica nazionale, secondo cui le strutture ricettive turistiche del Paese hanno registrato nel mese di aprile l'arrivo di 440 mila turisti, il 17 per cento in più rispetto all'anno scorso. I pernottamenti sono stati invece poco più di un milione o il 13 per cento in più, sempre su base annua. (Seb)