Business news: Commissione europea approva la fusione tra Credit Suisse e Ubs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha autorizzato incondizionatamente, ai sensi del regolamento Ue sulle concentrazioni, la fusione tra Credit Suisse e Ubs. Come si legge in una nota stampa, l'esecutivo Ue ha concluso che l'operazione non solleva problemi di concorrenza nello Spazio economico europeo (See). "Sulla base della sua indagine di mercato, la Commissione ha concluso che la concentrazione non ostacolerà in modo significativo la concorrenza nei mercati in cui le attività delle società si sovrappongono all'interno del See", precisa il comunicato. In particolare, l'esecutivo Ue ha riscontrato che l'entità risultante dalla fusione continuerà ad affrontare una significativa pressione concorrenziale da parte di un'ampia gamma di concorrenti in tutti questi mercati, tra cui diverse grandi banche globali, nonché fornitori specializzati e operatori locali affidabili. Di conseguenza, ha concluso la Commissione Ue, la concentrazione proposta non solleva problemi di concorrenza in nessuno dei mercati esaminati nel See e ha autorizzato l'operazione senza condizioni. (Beb)