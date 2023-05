Sardegna: a Sassari prosegue l’iter per la riqualificazione della ex colonia campestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l’iter per dare nuova vita a tutta la zona dell’ex colonia campestre a Sassari: un polmone verde che sarà finalmente reso accessibile a tutta la comunità con la riqualificazione di importanti immobili oggi in disuso. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il restauro dell’edificio vincolato su via Zara, da destinare a uffici, del valore di quasi 6 milioni e mezzo, della cui redazione è stato incaricato lo Studio degli architetti Cenami Simonetti Ticca. È stata avviata anche la procedura negoziata per l'appalto integrato. Già la prossima settimana arriverà in Giunta anche il progetto di fattibilità tecnico economica per la sistemazione del vasto uliveto e zona a verde urbano, compresa le recinzione, per altri 900mila euro. Un passaggio che consentirà, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, di arrivare all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata. Il progetto è stato affidato all'agronomo Candido Maoddi. Il 3 maggio è stato invece approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall'ingegner Aldo Sini, per il completamento dell’ala nuova dell’ex scuola e la ristrutturazione della vecchia, attualmente occupata dal Settore Servizi sociali. È già stato pubblicato il bando di gara per l'appalto integrato, con scadenza il 5 giugno. Per quest’ultimo intervento sono stanziati più di 8 milioni. Intanto procedono, come da cronoprogramma, i lavori di riqualificazione dell’edificio ex circoscrizione nella colonia campestre che diventerà un punto di ristoro. Sarà dato in gestione al momento del completamento dei lavori, per non rischiare di rigettarlo nelle mani dei vandali. Il cantiere, da 550mila euro sta interessando anche il giardino circostante. (segue) (Rsc)