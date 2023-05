Roma: fiamme in un appartamento a Torrespaccata, 2 intossicati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiamme in un appartamento in viale dei Romanisti, in zona di Torrespaccata, a Roma. Intorno alle 2 di questa notte i vigili del fuoco, con la squadra Tuscolano, sono intervenuti con il supporto di un'autoscala e di un carro degli autoprotettori, per sedare un incendio scoppiato all'interno di un appartamento ubicato al quarto piano di una palazzina di sette nel quartiere Don Bosco, Municipio Roma VII. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di una delle stanze dell’abitazione. Due inquilini, un uomo e una donna, sono rimasti intossicati e sono stati trasportati dai soccorsi in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I. L’appartamento è stato interdetto. (Rer)