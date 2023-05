Amministrative: Berlusconi, siciliani continueranno a darci fiducia, Schifani autorevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad ogni tornata elettorale la Sicilia ci ha dato grandi soddisfazioni. I siciliani sanno che noi abbiamo sempre creduto nelle potenzialità della loro terra e abbiamo sempre investito sulla crescita della loro Regione. I siciliani che guardano al futuro, che credono nel ruolo della loro terra in Europa e nel Mediterraneo ci hanno sempre dato e continueranno a darci fiducia". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista a "La Sicilia", alla vigilia del primo turno delle amministrative nell'Isola. Sull'operato del governatore Schifani e i tentativi di "condizionamento" di Fd'I dice: "Non posso condividere questo approccio. Non è così che funzionano le cose in un'alleanza che, in Sicilia come a livello nazionale, si fonda non soltanto sull'assoluto rispetto reciproco, ma anche sulla vera amicizia personale, collaudata in trent'anni di battaglie politiche comuni. Poi naturalmente essendo forze politiche diverse, sui singoli argomenti possiamo avere delle divergenze, ma come è logico in una coalizione ci si confronta e si trovano insieme le soluzioni migliori per la Sicilia e per il Paese. In questo spirito, il presidente Schifani ha l'autorevolezza, l'esperienza e la visione necessaria per dare alla Sicilia un governo di alto profilo, in linea con le grandi tradizioni del regionalismo siciliano". (Rin)