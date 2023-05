India-Italia: apre al pubblico la mostra “La grande visione italiana. Collezione Farnesina”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi è aperta al pubblico a Nuova Delhi la mostra “La grande visione italiana. Collezione Farnesina”, una selezione di 72 opere della prestigiosa raccolta del nostro ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. L’esposizione, allestita nel Centro per l’arte contemporanea Bikaner House, è stata inaugurata ieri alla presenza, tra gli altri, dell’ambasciatore d’Italia, Vincenzo de Luca, e della sottosegretaria agli Esteri e alla cultura, Meenakashi Lekhi. Visitabile fino al 22 giugno, la mostra giunge in India dopo essere stata presentata a Singapore e in Giappone, a Tokyo, e prima della tappa in Corea del Sud, a Seul, con cui alla fine di luglio si concluderà il tour asiatico. (segue) (Res)