India-Italia: apre al pubblico la mostra “La grande visione italiana. Collezione Farnesina” (3)

- L’allestimento non segue un ordine cronologico, ma un criterio tematico, evidenziando anche temi di interesse globale: dalle emergenze ambientali alle migrazioni, dalle nuove povertà al dialogo tra culture. L’itinerario di visita, nel complesso, documenta una sperimentazione incessante. È un viaggio nella storia dell’arte italiana del Novecento che attraversa Futurismo, Metafisica, Informale, Pop Art, Arte Cinetica, Concettuale, Arte Povera, Transavanguardia per arrivare al digitale. Una moltitudine di linguaggi – pittura, scultura, mosaico, fotografia, grafica, installazione – e una varietà di stili testimoniano il dinamismo creativo italiano dell’ultimo secolo. Come ha sintetizzato il curatore Bonito Oliva “l’arte è il frutto dell’immaginazione che viaggia oltre i confini. L’arte italiana ne incarna l’essenza. Dal Rinascimento ai giorni nostri ha sempre guardato al futuro senza trascurare il passato”. (segue) (Res)