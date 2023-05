India-Italia: apre al pubblico la mostra “La grande visione italiana. Collezione Farnesina” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra “La grande visione italiana” è solo un assaggio della Collezione Farnesina, raccolta unica nel suo genere, nata nel 2000 per iniziativa dell’ambasciatore Umberto Vattani, allora segretario generale del ministero, con l’idea di contribuire alla sua attività di diplomazia culturale. A partire da un primo significativo nucleo di acquisizioni i comitati scientifici che si sono succeduti hanno raccolto oltre 600 opere concesse in comodato gratuito da artisti, musei, archivi, fondazioni e altre istituzioni. La Collezione comprende opere d’arte italiana di altissimo profilo dal primo Novecento a oggi. Sono rappresentati i maestri storici della prima metà del XX secolo, fra Futurismo e ritorno alla figurazione, novecentista e antinovecentista, così come i protagonisti del secondo dopoguerra, di ambito realista e astrattista, informale e spazialista. Si prosegue con la seconda metà del XX secolo di ambito poverista, pop, concettuale e percettivo, per arrivare alla Nuova figurazione, all’Anacronismo, alla Transavanguardia e alle ricerche più attuali. La Collezione Farnesina è custodita nell’omonimo palazzo di Roma, sorto su preesistenti possedimenti della famiglia Farnese, che ospita il ministero degli Esteri. È visitabile occasionalmente e viene presentata al pubblico anche attraverso le visite virtuali, l’attività espositiva itinerante e le iniziative editoriali. Il ministro del Commercio e dell’Industria indiano, Piyush Goyal, nella sua trasferta a Roma del mese scorso, ha incontrato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che l’ha accompagnato in una visita alla galleria d’arte della Farnesina. (segue) (Res)