India-Italia: apre al pubblico la mostra “La grande visione italiana. Collezione Farnesina” (6)

24 luglio 2021

- La Collezione Farnesina nacque col trasferimento del ministero degli Esteri da Palazzo Chigi all’area del Foro italico, nel palazzo che era stato originariamente pensato per ospitare la sede del Partito nazionale fascista. Le opere d’arte che vi sono state raccolte ne hanno rivoluzionato l’immagine: “Invece di far pensare al passato hanno fatto pensare al presente e al futuro”. Inoltre, ha aggiunto Vattani, “i ministeri degli Esteri sono circondati da segretezza mentre il nostro è stato aperto”: una volta al mese, infatti, la raccolta è accessibile ai visitatori.“Il palazzo stesso è diventato prova di una contemporaneità che guarda al futuro”, ha sintetizzato Vattani. Ciò è avvenuto “prima che nascessero i grandi templi dell’arte contemporanea”, come il Maxxi di Roma, il Museo del Novecento di Milano, il Mart di Rovereto. “Siamo stati dei precursori”, ha rivendicato l’ideatore della Collezione. Ancora oggi, ha concluso Vattani, la raccolta vanta una “straordinaria vivacità”, sia per il “livello molto alto” garantito dal comitato scientifico, sia per la formula del comodato d’uso, che la rende una “collezione mutevole”. (Res)