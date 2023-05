Disabilità: Locatelli, sinergia tra istituzioni e Terzo settore per dare risposti efficaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il binomio istituzioni-Terzo settore “è una sinergia fondamentale per dare risposte efficaci al tema della disabilità”. Lo ha dichiarato il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in occasione del Festival dell’economia di Trento. “Di fronte a casi di discriminazione e a stereotipi, dobbiamo alzare la voce e come istituzioni, in particolare, abbiamo il dovere di occuparci di questo tema”, ha aggiunto Locatelli. (Rin)