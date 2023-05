Brasile: Corte suprema ordina a Telegram di indicare rappresentante legale, pena la sospensione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del giudice nasce nell'ambito dell'inchiesta aperta contro i direttori delle compagnie informatiche e di messaggistica Google e Telegram, responsabili della campagna contro il disegno di legge sulle 'fake news' proposto dal governo e attualmente in discussione in parlamento. L'apertura dell'indagine era stata sollecitata dall'ufficio del Procuratore generale della Repubblica del Brasile (Pgr) a seguito di una denuncia del presidente della Camera dei deputati, Arthur Lira, secondo cui le due società hanno compiuto un'azione "forzata e abusiva" contro l'approvazione del disegno di legge. Le compagnie avevano criticato la legge che impone una serie di regole da rispettare per le società, soprattutto in termini di trasparenza e moderazione di eventuali contenuti falsi o illegali. (segue) (Brb)