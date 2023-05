Iran-Oman: Teheran ringrazia Mascate per mediazione in scambio prigionieri con Belgio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno era stato il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, a recarsi nel Sultanato del Golfo per la firma di accordi commerciali e fare il punto sui colloqui internazionali sul programma nucleare di Teheran. La visita era giunta in un momento in cui i rinnovati colloqui sul ripristino dell'accordo sul nucleare iraniano del 2015 erano a un punto morto. E ad oggi non vi sono stati particolari sviluppi in merito. A tal proposito, vale la pena ricordare che l'Oman ha svolto un ruolo di mediazione tra Teheran e Washington nella preparazione dell'accordo firmato a Vienna nel luglio 2015, da cui poi gli Stati Uniti sono usciti in modo unilaterale nel maggio 2018. Successivamente, l’Iran non ha rispettato i suoi obblighi nel quadro del Piano d’azione globale congiunto (Jcpoa). Al momento, Mascate potrebbe star svolgendo un ruolo di mediazione anche in un possibile avvicinamento tra Teheran e l'Egitto, secondo quanto riferito da funzionari egiziani citati dal quotidiano emiratino "The National". In effetti, il 21 maggio scorso, il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha ricevuto il sultano omanita Haitham bin Tariq, nella sua prima visita ufficiale in Egitto, e, secondo fonti di “Al Araby al Jadeed”, le parti avrebbero discusso anche del riavvicinamento del Cairo con Teheran. (Res)