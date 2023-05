Sudan: il ministro della Difesa chiama alle armi militari in pensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa ad interim del Sudan, generale Yasein Ibrahim Yasein, ha chiamato alle armi militari in pensione per sostenere le Forze armate sudanesi (Saf), impegnate da settimane in un conflitto contro le Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo. La chiamata comprende, in particolare, ufficiali e soldati di età inferiore ai 65 anni che sono in grado di combattere. Inoltre, a coloro che sono rimpatriati è stato ordinato di recarsi presso l’unità militare più vicina lunedì prossimo, 29 maggio. Il ministro ha giustificato la chiamata alle armi affermando che questa è dettata dalla situazione attuale caratterizzata da attacchi contro civili e infrastrutture e occupazioni di stazioni di polizia. Da parte loro, le Rsf, sul proprio profilo Twitter, hanno definito la mobilitazione generale una “ricetta per il disastro”, che “riflette chiaramente la disperazione e la confusione delle forze armate sudanesi e dei suoi complici dell'ex regime del dittatore militare Omar al Bashir”. Proprio il regime di Bashir, a detta delle Rsf, avrebbe pianificato la guerra civile in Sudan e consentito il coinvolgimento di gruppi terroristici.(Res)