Usa: Texas, Camera voterà oggi impeachment contro procuratore generale dello Stato

- La Camera dei rappresentanti del Texas voterà oggi, sabato 27 maggio, una risoluzione tesa ad avviare una procedura di impeachment contro il procuratore generale dello Stato, il repubblicano Ken Paxton. Il dibattito avrà inizio alle 14 locali (le 20 in Italia), e in base all’agenda dovrebbe durare circa quattro ore. Le prime tre saranno divise equamente per far intervenire i deputati rispettivamente favorevoli e contrari alla procedura. Il voto è stato organizzato dopo che una commissione d’inchiesta ha raccomandato l’avvio di una procedura di impeachment nei confronti di Paxton per abuso d’ufficio. La risoluzione potrà essere approvata in presenza di una maggioranza semplice. Al momento i repubblicani sono in maggioranza, con 85 seggi contro i 64 dei democratici. Giovedì scorso, la commissione ha presentato un totale di 20 articoli di impeachment contro Paxton, che includono accuse di corruzione, intralcio alla giustizia e abuso d'ufficio. Il procuratore generale è sotto indagine da anni, dopo che nel 2015 è stato separatamente accusato di frode e di avere sfruttato la sua posizione politica per aiutare un donatore repubblicano. Parlando ai giornalisti, Paxton ha accusato i repubblicani dello Stato di essere “determinati ad ignorare la legge, e stanno facendo esattamente quello che vuole Joe Biden: sabotare il mio lavoro”. (Was)