- L'inflazione dei prezzi dei generi alimentari è leggermente diminuita per il secondo mese consecutivo, ma resta ancora a livelli molto elevati. Secondo l'analisi di Kantar, i prezzi nelle quattro settimane sino al 14 maggio sono stati del 17,2 per cento più alti rispetto a un anno fa, in calo rispetto al 17,3 per cento di aprile. (Rel)