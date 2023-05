Business news: presidente Altice Europe Drahi porta partecipazione in Bt al 25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore francese Patrick Drahi, presidente del gruppo Altice Europe, ha aumentato al sua partecipazione nel gruppo di telecomunicazioni britannico Bt, passandola dal 18 a circa il 25 per cento. È quanto si legge in un comunicato. Drahi ha fatto sapere che non prevede di lanciare un'offerta di pubblico acquisto. Bt nei giorni scorsi ha annunciato la soppressione di 55 mila posti di lavoro entro il 2030. Nel giugno del 2021 l'imprenditore francese è diventato il primo azionista del gruppo britannico con il 12,1 per cento del capitale, per poi salire la 18 per cento. (Frp)