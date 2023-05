Business news: Regno Unito, inflazione scende a 8,7 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione nel Regno Unito è tornata a una cifra per la prima volta dalla scorsa estate, scendendo all'8,7 per cento il mese scorso. L'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons) ha affermato che il calo dell'indice dei prezzi al consumo (Cpi) è stato guidato principalmente dai costi del gas e dell'elettricità che sono rimasti stabili ad aprile, nonostante la continua pressione sulle famiglie britanniche a causa dell'alto prezzo del cibo e dei beni di prima necessità. (Rel)