Business news: Spagna, Mediaset registra ricavi di 181,5 milioni di euro in primo trimestre 2023

- Nel primo trimestre del 2023, Mediaset Spagna ha registrato un fatturato di 181,5 milioni di euro, segnando un calo del 3,5 per cento rispetto ai 188 milioni di euro dello stesso periodo del 2022. Secondo quanto riferito dall'azienda in un comunicato, 166,8 milioni di euro derivano dai ricavi pubblicitari lordi, che sono diminuiti del 4,7 per cento rispetto ai 175,1 milioni di euro ottenuti tra gennaio e marzo del 2022. Per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari televisivi, nel primo trimestre sono diminuiti del 5 per cento rispetto al periodo gennaio-marzo 2022. La gestione di Mediaset Spagna ha ridotto i costi totali a 152,7 milioni di euro, pari al 3,4 per cento in meno rispetto ai 158,1 milioni di euro del periodo gennaio-marzo dello scorso anno. (Spm)