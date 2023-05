Business news: Portogallo, Endesa X avvia sei impianti fotovoltaici per il gruppo Aquinos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa X, società spagnola del gruppo Enel, ha avviato sei impianti solari fotovoltaici per l'autoconsumo per il gruppo Aquinos che copriranno il 37 per cento del suo fabbisogno energetico a Tábua, Carregal do Sal e Nelas, nel Portogallo centrale, nei distretti di Coimbra e Viseu. I lavori sono iniziati nel dicembre 2022 e sono stati completati in cinque mesi. In particolare, Endesa X ha installato 7.296 pannelli solari fotovoltaici che produrranno circa 4,4 gigwattora all'anno (Gwh/anno). Secondo quanto riferito in un comunicato, l'energia prodotta equivale al consumo annuale di 1.336 famiglie e grazie a questo progetto, il gruppo Aquinos eviterà l'emissione di 1.133 tonnellate di CO2 nell'atmosfera ogni anno. Per realizzare questo progetto in Portogallo, Endesa X ha stretto un'alleanza commerciale con Río Energía ed EnergyCon. (Spm)