Business news: Spagna, nel 2022 gli investimenti esteri in calo del 48 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, gli investimenti diretti esteri nel settore energetico spagnolo hanno raggiunto i 3,36 miliardi di euro, il 48 per cento in meno rispetto alle cifre registrate un anno prima (6,4 miliardi di euro). Fonti del settore consultate dal quotidiano "The Objective", mettono in relazione questa sensibile riduzione con i successivi contraccolpi determinati dalle imposte alle società elettriche dalla metà del 2021 e con la nuova imposta sui profitti straordinari nel 2022 da parte del governo spagnolo. Il dato è in controtendenza se confrontato con l'andamento degli afflussi di capitali esteri in Spagna in tutti i settori nel corso del 2022: 34,1 miliardi di euro, il 13,9 per cento in più rispetto al 2021. Queste cifre comprendono gli investimenti di aziende straniere (Total o Bp) o di fondi che investono in aziende spagnole del settore come Iberdrola, Repsol, Cepsa, Endesa o Naturgy. Nel settembre 2021, il governo di Pedro Sanchez ha approvato una serie di misure per abbassare il prezzo al dettaglio dell'energia con un costo di circa 2,6 miliardi di euro per le grandi aziende energetiche. (Spm)