Business news: Romania, volume lavori di costruzione aumentato nel primo trimestre del 12,7 per cento

- Il volume dei lavori di costruzione in Romania è aumentato nei primi tre mesi dell'anno, rispetto all'analogo periodo del 2022, come serie lorda del 12,7 per cento, e come serie corretta in base al numero di giorni lavorativi e alla stagionalità del 12,5 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. Per elementi strutturali, gli incrementi si sono registrati nei lavori di riparazione (+26,4 per cento) e nelle nuove costruzioni (+15,3 per cento). A marzo 2023, il volume dei lavori di costruzione è aumentato rispetto a febbraio 2023 come serie lorda del 42,4 per cento mentre rispetto a marzo 2022 è aumentato come del 17,7 per cento. (Rob)