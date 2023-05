Business news: Spagna, Repsol dimezzerà idrocarburi e raddoppierà rinnovabili entro il 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda petrolifera spagnola Repsol calcola che entro il 2050 produrrà la metà della quota attuale di idrocarburi, più del doppio delle energie rinnovabili (40-55 gigawatt) e raggiungerà circa 10-15 Gw di idrogeno verde. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", questa riduzione della produzione di petrolio e gas inizierà nel 2030, poiché la strategia è attualmente incentrata sull'ottimizzazione del portafoglio, dando priorità ai pozzi già produttivi e ai progetti di sviluppo delle riserve a prezzi del petrolio moderati, con un ciclo di vita breve e a minore intensità di carbonio, come è stato fatto con i giacimenti statunitensi. Per quanto riguarda le attività industriali, la società è soggetta ad adeguarsi alla domanda e alle normative locali o regionali. Le attività industriali di Repsol, situate principalmente in Spagna e Portogallo, saranno significativamente influenzate dalle normative sui trasporti, che comporterebbero un calo molto importante della domanda di prodotti petroliferi grezzi nel periodo 2030-2050. Nel segmento chimico, entro il 2030 Repsol riciclerà l'equivalente del 20 per cento della sua produzione totale di poliolefine ed entro il 2050 questa percentuale dovrebbe aumentare al 50 per cento. (Spm)