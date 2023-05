Business news: Spagna, Ikea annuncia investimento di 90 milioni di euro per potenziare logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ikea ha annunciato un investimento di 90 milioni di euro in Spagna fino al 2025 per la sua trasformazione logistica che si prevede porterà alla creazione di 450 nuovi posti di lavoro diretti. Secondo quanto riferito in un comunicato, L'azienda svedese ha descritto quattro aree di intervento che vanno dall'apertura di nuovi centri logistici, come quelli già annunciati a Illescas, a Toledo, Antequera, a Malaga, e San Sebastián de los Reyes (Madrid), al rafforzamento della capacità di quelli già esistenti. Tra i piani di Ikea c'è la ridefinizione degli accordi con i fornitori come, ad esempio, l'alleanza con Dhl per la gestione del centro di Illescas, che si occupa di parte delle operazioni digitali, in particolare degli ordini più piccoli per tutta la Spagna. Nell'ultimo esercizio Ikea ha ottenuto un fatturato di 1,2 miliardi di euro in Spagna, l'8,2 per cento in più rispetto al 2021, mentre il canale online ha rappresentato il 22 per cento del fatturato, con 406 milioni di euro. (Spm)