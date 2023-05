Business news: Spagna, nel primo trimestre 2023 14 per cento in più di gare d'appalto pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gennaio e marzo di quest'anno, in Spagna sono state indette 37.570 gare d'appalto pubbliche per servizi e costruzioni, il 14 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per un valore di 36,7 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano "La Vanguardia", è quanto evidenziato dai rapporti della società di consulenza DoubleTrade e dall'associazione delle imprese edili spagnole (Seopan). (Spm)