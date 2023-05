Libia: proseguono i raid aerei nella zona nord-occidentale di Zawiya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua in Libia la campagna di attacchi aerei lungo la costa nord-occidentale del Paese. Dopo i primi quattro bombardamenti che hanno preso di mira il porto di Maya, Abu Surra e Motrid nel pomeriggio di ieri, 25 maggio, attacchi successivi hanno colpito Harsha, Abu Kammash, Surman e il ponte Bir al Ghanam a Zawiya. Gli attacchi sono probabilmente un avvertimento del Governo di unità nazionale di Tripoli alle milizie con sede a Zawiya, che hanno causato un notevole malcontento tra i residenti locali. Diverse grandi proteste contro l’insicurezza si sono svolte di recente. L'ultima il 21 maggio, solo quattro giorni prima degli attacchi aerei. Almeno uno dei raid ha colpito imbarcazioni utilizzate per il traffico di esseri umani, mentre un altro ha preso di mira un deposito di munizioni. Un altro raid aereo ha colpito anche il quartier generale delle milizie Kabwat. Intanto, fonti libiche hanno riferito ad “Agenzia Nova” di un incontro tra i capi miliziani della zona nella residenza di Muammar Dhawi, comandante del 55esimo battaglione di Warshefana. Alla riunione hanno preso parte Essam Bouzriba (ministro dell'interno del Governo di stabilità nazionale dell’est), Othman Lahab (comandante del battaglione 103), Abdul Rahman Milad (alias Bija - comandante della Guardia costiera di Zawiya), Hassan Bouzriba (comandante del battaglione dei martiri di Abu Surra), Mohamed Kushlaf (comandante del battaglione Nasr). Ulteriori attacchi aerei e l’attivazione della contraerea rimangono possibili. E’ altrettanto probabile che vengano avviati dei colloqui tra le varie fazioni in lotta per porre fine alla campagna di raid aerei. (Lit)