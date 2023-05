© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito di essere “molto ottimista” in merito alle discussioni tra il suo staff e i repubblicani al Congresso, tese a trovare un compromesso per alzare il tetto del debito federale ed evitare un default. Parlando con i giornalisti, Biden ha detto che “le cose stanno andando bene: mi auguro che stasera si possa riuscire a sapere se e quando avremo un accordo”. (Was)