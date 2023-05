Usa: giocatrice di basket sviene durante cerimonia alla Casa Bianca, sta bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cerimonia organizzata oggi alla Casa Bianca, per accogliere le componenti della squadra femminile di basket della Louisiana State University, è stata brevemente interrotta dopo che una giocatrice è svenuta sul palco per un malore. L’incidente è avvenuto durante il discorso del presidente, Joe Biden, che ha accolto la squadra insieme alla first lady, Jill. La giocatrice è stata immediatamente assistita dallo staff medico della Casa Bianca, ed è stata portata via dalla stanza su una sedia a rotelle. “Va tutto bene”, ha detto Biden, aggiungendo che “purtroppo non è la prima volta che accade, non a lei ma agli ospiti che si trovano su questo palco”. L’allenatore della squadra, al termine dell’evento, ha rassicurato i presenti dicendo che la giocatrice “sta bene”. (Was)