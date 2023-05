Ita: Salvini, messa in sicurezza, compagnia crescerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita “è costata 10 miliardi, adesso è stata messa in sicurezza, anche per i lavoratori”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della chiusura della campagna elettorale a Catania a sostegno del candidato della coalizione di centrodestra Enrico Trantino. “Ci sarà una compagnia aerea che cresce, assume e vola e non costerà più ai contribuenti. È un’ennesima dimostrazione in sette mesi che volere era potere”, ha aggiunto. (Rin)