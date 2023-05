Roma: colpi di arma da fuoco al Quarticciolo, 50enne ferito ad un gluteo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 50enne romano è stato ferito da almeno un colpo di pistola. Il fatto è avvenuto questa sera poco prima delle 19:30 in via Ostuni al Quarticciolo. Gli agenti del commissariato Prenestino, informati dei colpi di arma da fuoco, sono arrivati sul posto trovando l’uomo attinto al gluteo da almeno un proiettile. Immediatamente è stato trasportato nell’ospedale Casilino dove i medici lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico. Le indagini sono in corso e partecipano anche gli agenti della squadra mobile(Rer)