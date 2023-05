Imprese: Prysmian, Cda designa Massimo Battaini come nuovo candidato Ad di gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Prysmian ha designato Massimo Battaini - attuale Amministratore e Chief Operating Officer di gruppo - quale prossimo candidato per il ruolo di Amministratore delegato di Prysmian Group, coerentemente con il Piano di successione di gruppo, essendo stato informato dall'attuale Ad della società, Valerio Battista, della sua indisponibilità a continuare a ricoprire la carica di Ad per il prossimo triennio (2024-2027). Massimo Battaini – riferisce una nota – sarà presentato come candidato Ad nella lista che il Consiglio uscente presenterà per il prossimo rinnovo in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 2024, quando Valerio Battista lascerà la carica. Claudio De Conto, presidente del Consiglio di amministrazione, ha dichiarato: “A nome del Consiglio di amministrazione, del management team e dei 31.000 dipendenti di Prysmian, voglio ringraziare Valerio per la sua leadership e per il suo fondamentale contributo nel corso della sua lunga carriera nell'industria dei cavi come Ad del gruppo Prysmian e per il prezioso apporto che continuerà a dare alla Società fino al termine naturale del suo mandato e durante la fase di affiancamento. Massimo Battaini è un esperto leader, con una profonda conoscenza dell’industria dei cavi e della Società ed è dotato delle competenze necessarie per assicurare una graduale transizione e per guidare con successo Prysmian attraverso la prossima fase di crescita”. (segue) (Rin)