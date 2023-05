Libia: Alto consiglio di Stato, premier Dabaiba impiega droni per terrorizzare oppositori politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto consiglio di Stato, il “Senato” della Libia con sede a Tripoli, si oppone all’impiego di droni da parte del premier del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, in qualità di ministro della Difesa, come mezzo per “regolare i propri conti politici” contro “diverse parti”, utilizzando come pretesto la lotta alla criminalità. È quanto si legge nella dichiarazione rilasciata dall’Alto consiglio, l’organo che fa da contraltare alla Camera dei rappresentanti basata nella città orientale di Tobruk, a seguito del bombardamento di ieri contro la città nord-occidentale Zawiya, ordinato dal ministero della Difesa del governo riconosciuto dall’Onu con sede a Tripoli, con l'obiettivo di colpire “contrabbandieri di carburante, trafficanti di droga e di migranti irregolari". L’Alto consiglio, si legge in una nota diffusa anche dal capo Khaled al Mishri sul proprio profilo Twitter, “ribadisce il proprio rifiuto verso ogni tipo di crimine, che verrà affrontato attraverso una serie di misure e passi”. Nella stessa dichiarazione, l’Alto consiglio ha poi esortato il “Consiglio presidenziale, in qualità di comandante supremo delle forze armate, a ritirare il controllo e il comando sui droni dal premier (Dabaiba) che sfrutta i droni per terrorizzare i suoi oppositori politici”. Inoltre, Mishri ha chiarito che l'amministrazione dei droni non ha nulla a che fare con la Turchia, ma è gestita direttamente da Dabaiba, che starebbe provando a portare “l’alleato turco in un conflitto interno”. "Respingiamo qualsiasi affermazione da qualsiasi parte che influisca sulla neutralità dell'alleato turco", ha aggiunto il capo dell’Alto consiglio di Stato. (segue) (Lit)