Libia: Alto consiglio di Stato, premier Dabaiba impiega droni per terrorizzare oppositori politici (2)

- Fonti militari libiche hanno confermato ad “Agenzia Nova” che alcuni droni hanno colpito le postazioni appartenenti a gruppi armati legati al deputato Ali Buzriba (fratello di Hassan Buzriba, leader della filiale di Zawiya delle cosiddette Forze di sostegno alla stabilità, una delle più potenti milizie dell’area) ad Abu Surra, circa 50 chilometri a ovest di Tripoli, e nel porto di Maya. La stampa libica parla di raid aerei condotti dai famigerati droni turchi Bayraktar TB2, un’informazione che però non trova conferme ufficiali. Al momento non vi è notizia di vittime, ma la situazione è ancora molto fluida e non è escluso che possano esserci aggiornamenti. Anche la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha invitato le parti coinvolte a “rispettare il diritto nazionale e internazionale” e a “proteggere la popolazione civile”. Il governo designato dal Parlamento basato nell’est del Paese, non riconosciuto dall’Onu, ha condannato “il bombardamento di alcune strutture pubbliche che ha causato il panico tra i civili”, spiegando che "l'uso sproporzionato della forza potrebbe scatenare una guerra”. Alcuni residenti di Abu Surra, località a sud-est nella città costiera libica di Zawiya, hanno condannato la "brutale aggressione" mentre le milizie di stanza nel porto marittimo di Maya hanno affermato che “il bombardamento effettuato dai droni ha causato molti danni materiali a una serie di unità navali impegnate nella lotta alle migrazioni illegali”. (Lit)