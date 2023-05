Rai: Pd, grave violazione Rainews che trasmette in diretta comizio Catania, siamo a TeleMeloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gravissima violazione da parte di Rainews24 della par condicio all’ultimo giorno di campagna elettorale per le amministrative in Sicilia che ha trasmesso in diretta il comizio di Salvini, Meloni e Tajani da Catania. “Non era mai accaduta una cosa del genere. La nuova Rai diventa TeleMeloni”. Così in una nota i parlamentari del Pd della commissione di vigilanza Rai Furlan, Nicita, Bakkali, Verducci, Peluffo, Zingaretti, Graziano e il deputato dem siciliano Barbagallo. “Abbiamo presentato esposto urgente ad Agcom e una urgente interrogazione parlamentare. Mai il servizio pubblico era caduto così in basso nella parzialità politica. È tv di regime”, aggiungono i parlamentari Pd. (Rin)