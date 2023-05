Usa: Yellen scrive al Congresso, senza accordo su debito default possibile dal 5 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha scritto una nuova lettera al Congresso, per aggiornare i parlamentari sulla possibilità di continuare a finanziare le attività del governo federale, in mancanza di un accordo che consenta di alzare il tetto del debito. Nella lettera, indirizzata al presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, la segretaria ha detto che “in base agli ultimi dati a nostra disposizione, stimiamo che in mancanza di un accordo il Tesoro non sarà più in grado di fare fronte alle necessità del governo federale a partire dal prossimo 5 giugno”. L’ex governatrice della Federal Reserve ha ricordato che nei primi due giorni di giugno saranno inviati pagamenti per complessivi 130 miliardi di dollari ai veterani e alle persone iscritte ai programmi Social Security e Medicare. Una misura che lascerà il Tesoro in una posizione “estremamente precaria” per quanto riguarda la disponibilità di risorse. La Yellen ha concluso invitando ancora una volta le parti a negoziare “in buona fede” per raggiungere al più presto un compromesso che consenta di alzare il tetto, evitando così un default. (Was)