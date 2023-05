Brasile: Corte suprema ordina a Telegram di indicare rappresentante legale, pena la sospensione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforme erano state anche costrette a rimuovere i messaggi critici contro la legge. Telegram era stata inoltre obbligata a pubblicare una smentita, rispettando un ordine dalla Corte suprema, pena la sospensione del servizio nel Paese. La disposizione dell'Stf nasceva a seguito della pubblicazione di un messaggio di Telegram in cui si affermava che la legge contro le fake news "concede poteri di censura preventiva al governo e crea un sistema di sorveglianza permanente" oltre a "minacciare la democrazia" e "rappresentare un rischio per internet" se approvato così com'è. Il messaggio affermava poi che il progetto "crea un sistema di sorveglianza permanente, simile a quello dei Paesi con regimi antidemocratici". Per alcuni giorni anche Google, sulla pagina principale, aveva mostrato un testo critico contro la norma proposta del governo: "la legge sulle 'fake news' può aumentare la confusione su ciò che è vero o falso in Brasile". Dopo un ordine della Corte suprema anche Google era tornata suoi passi. (segue) (Brb)