Business news: Regno Unito, bollette per famiglia media potrebbero calare di 512 euro da luglio

- Le bollette energetiche per una famiglia media del Regno Unito dovrebbero diminuire di 446 sterline (circa 512,8 euro) a partire da luglio. E' quanto emerge dalle ultime previsioni della società di consulenza Cornwall Insight, secondo cui le bollette potrebbero calare grazie al un nuovo limite di prezzo ufficiale che sarà annunciato dall'ente regolatore, l'Ofgem, il prossimo il 25 maggio. Un utente medio non paga più di 2.500 sterline (circa 2.874,8 euro) all'anno per la propria energia a causa del tetto imposto dal governo, ma secondo gli analisti il nuovo limite sarà fissato a 2.054 (circa 2.361,9 euro) a partire da luglio, per poi calare a 1.976 sterline (circa 2.272,2 euro) nel mese di ottobre. (Rel)