Business news: TotalEnergies installerà 48 centrali solari in Spagna

- Il gruppo francese TotalEnergies svilupperà 48 centrali a energia solare in Spagna. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal gruppo francese, che ha ricevuto il via libera del ministero della Transizione energetica di Madrid. Le regioni interessate dal progetto sono Murcia, Castilla La Mancha, Andalusia e Aragona. Complessivamente TotalEnergies prevede una capacità di 3 gigawattora, utili a coprire il fabbisogno di 4 milioni di persone. I primi progetti saranno lanciati nel 2024 (Frp)