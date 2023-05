Business news: Montenegro, 18 per cento in più di visitatori rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 40 mila turisti stanno soggiornando in Montenegro, il 18 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha annunciato l'Organizzazione nazionale del turismo (Nto) del Paese balcanico. La rappresentante dell'associazione Milena Vujovic ha dichiarato che tra le città più visitate, Budva è al primo posto, seguita da Castelnuovo (Herceg Novi) e Bar, ma anche Teodo (Tivat), Cattaro (Kotor) e la capitale Podgorica "registrano quest'anno un aumento significativo del numero di turisti". (Seb)